iPhone 8 do të përdorë veçori të Samsung

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/12/2016, ora 23:36

Vazhdojnë të dalin detaje të reja rreth lançimit të iPhone të ri nga Apple Një raport i ri, sidoqoftë, mbështet spekulimet rreth teknologjisë potenciale të celularit në ekran Digitimes raporton se iPhone 5.8-inç i Apple do të ketë një ekran AMOLED të ngjashëm me celularët e Samsung dhe të prodhuar po nga kjo kompani.Raporti sugjeron gjithashtu se Apple do të fusë në prodhim 20 milionë njësi të iPhone 8 në muaj. Përveç variantit 5.8 inç, do të ketë edhe një model 4.7 inç dhe 5.5 inç. /albeu.com/