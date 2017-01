Instagram, gati të mposhtë Snapchat

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/01/2017, ora 22:39

Historitë në Instagram ose ato që njihen ndryshe “Insta Story ”, tani kanë po aq përdorues sa edhe Snapchat Së bashku me 150 milionë përdorues ditor, njoftoi Instagram Foto reklamat 5-sekondëshe dhe video reklamat 15-sekondëshe (të paklikueshme) do të fillojnë të paraqiten në mes të “Historive” të njerëzve të ndryshëm.Formati, ashtu si edhe vetë veçoria e “Insta Story ”, është një kopje e reklamave të Snapchat Snapchat funksionojnë një lloj, përveç se përdoruesit atje duhet të zgjedhin në mes të historive të njerëzve të ndryshëm për t’i parë – me reklamat që paraqiten në mes të çdo historie që ndalet. /albeu.com/