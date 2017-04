Huawei shet 5 milionë telefona për 4 muaj

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 12:20

Edhe pse kemi kuptuar së fundmi se seria P9 ka kaluar 12 milionë njësi të shitura muajin e kaluar, Huawei ka qenë më pak informues në lidhje me Mate 9.Megjithatë, sot në një ngjarje në Kinë, kompania solli të dhëna të reja mbi suksesin e kësaj pajisje. Sipas kompanisë, Mate 9 ka menaxhuar të shitet në 5 milionë njësi në katër muajt e parë të lançimit.Nuk është cekur specifikisht, mirëpo mund të supozohet se shitjet janë totali i të gjithë varianteve të Mate 9, duke përfshirë Mate 9 Pro.Kompani poashtu ka deklaruar se linja P9 është e para në histori të tyre që ka kaluar 12 milionë njësi të shitura . Kjo shifër është 152 për qind më e lartë se shitjet e pajisjeve P8 gjatë vitit të kaluar, kështu që ky është një lajm shumë i mirë për Huawei, transmeton telegrafi.Krahasimi i shifrave të P9 me ato të Mate 9 nuk është e mundur në mënyrë direkte, mirëpo dihet se seria P9 ka arritur 4.5 milionë njësi të shitura në tre muajt e parë. Kështu, duket se Mate 9 ka ngelur pak prapa P9.Mbetet të shihet nëse Mate 9 do të shitet në mbi 10 milionë njësi