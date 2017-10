Google kopjon rivalin Apple në kufjet e telefonit

Shtuar më 06/10/2017, ora 13:51

Kur Apple lansoi iPhone 7 dhe 7 Plus kompania hoqi dorë nga porti i kufjeve. Tani Google ka bërë të njëjtën gjë me telefonat e saj – Google Pixel 2 dhe Pixel 2 XL. Pixel 2 dhe Pixel 2 XL nuk kanë një port kufjesh, mirëpo vijnë me një lidhje USB-C. Nëse doni të përdorni kufje 3.5mm me këta telefona atëherë ju do të duhet të përdorni një përshtatës Google ka përfshirë një përshtatës për kufjet 3.5mm me telefona e ri Pixel Nëse e humbet atë, një zëvendësim do t’ju kushtojë 20 $.