E pabesueshme/ Zyrtare, zbuloni si do të vjerë Note 8

Shtuar më 02/07/2017, ora 17:56

Sipas një raporti të ri nw Korenë e Jugut, "bisha" Galaxy Note8 do të ketë dy opsione për memorien me kapacitet: 64GB dhe 128GB. Shfrytëzuesit do të jenë në gjendje të zgjerojnë magazinimin deri në 256GB nëpërmjet kartës microSD. Raporti , tw cilin e citon një zyrtar i kompanisë, gjithashtu thotë se telefoni do ketw një çmim diku mes 1,000 $ dhe 1,100 dollarëm transmeton Albeu.com.@evleaks zbuloi se për eurozonën çmimin prej 999 $ , që përkthehet në 1,140 dollarë. Telefoni pritet të zbulohet në një ngjarje të dedikuar më 26 gusht. /albeu.com/