Dy detaje interesante të tastierës tuaj që me shumë mundësi nuk i dini

Shtuar më 12/12/2016, ora 02:08

Të gjithë i përdorim tastierat në përditshmëri, por shumë nga ne kanë probleme me të shkruarin shkruajmë shpejt.Shikoni mirë tastierën dhe do ta shihni se butonat “F” dhe “J” në tastierë e kanë një shenjë ekstra që dallohet kur i prekni.Ato dy‘tehe’ ekstra të ngritura në ato butona , kanë një qëllim të caktuar.Këta dy butona janë shpikur në vitin 2002 nga June E. Botich dhe luajnë rol të rëndësishëm në procesin e të shkruarit.Ato janë të dizajnuara në mënyrë që përdoruesi të shkruajë pa e shikuar tastierën. “F” dhe “J” duhet të përdoren nga gishtat tregues dhe gishtat tjerë të jenë në shkronjat afër tyre.Kjo do të bëjë që të shkruani më shpejt sepse i keni gishtat të vendosur në të gjitha shkronjat e rëndësishme. /albeu.com/