Dalin pamjet e iOS 11 në iPhone 8 (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/08/2017, ora 17:11

iPhone i ridizajnuar i këtij viti është pothuajse i konfirmuar, falë zbulimeve paraprake nga zbuluesit online dhe kompanitë furnizuese të Apple.Kështu që, tashmë jemi pothuajse të sigurt se si do të duket modeli i ri i iPhone 8, por si do të duket iOS 11 në një model si iPhone 8?Dizajneri Max Rudberg vendosi që t’i përdorë aftësitë e tij për të imagjinuar se si do të mund të duket ai dhe është me të vërtetë mahnitës.iPhone i ri pritet që të ketë një ekran 5.8 inç OLED që shtrihet deri në skajet e fundme të telefonit më të famshëm në botë.Natyrisht, në një telefon me ekran të tillë, iOS 11 do të duket krejt ndryshe. /albeu.com/