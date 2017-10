Dalin pamje të reja të Pixel 2, Androidi që kushton sa iPhone

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:49

Evan Blass jep përsëri, këtë herë me një pamje të qartë të pasuesit XL dhe madje edhe Pixel 2 më të vogël Ju mund të shihni se çfarë kemi dyshuar nga rrjedhjet e mëparshme Pixel XL 2 do të ketë korniza të pakta ndërsa Pixel 2 do të ketë korniza më të trasha.Ju me siguri mund të tregoni nga imazhi, Pixel XL 2 ka një raport 6 “me 18: 9 dhe rezolucion QHD +. Me 5 inç Pixel 2 do të rrinë në 1080p të rregullt. Të dy pajisjet marrin altoparlantë stereo para ekraneve të tyre.Specifika të tjera që ju mund të priten janë Snapdragon 835, 4GB RAM dhe 64GB / 128GB hapësirë. Kamera e vetme në pjesën e prapme do të ketë rezolucion 12MP.Çmimet do të jenë të krahasueshme me iPhone-ët e rinjë, Pixel 2 më i vogël do të kushtojë 650 $ / 750 $ (varësisht nga magazinimi), ndërsa XL 2 më i madh do të jetë $ 850 / $ 950. Thuhet se modeli më i madh do të dalë në shitje më 15 nëntor, ndërsa ai më i vogël do të bashkohet me 19.