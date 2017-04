Cilat janë 10 aplikacionet më të shkarkuara në Android

Shtuar më 12/04/2017, ora 17:38

Dhjetë aplikacionet Android më popullore në planet kishin një statistikë të kombinuar shkarkimi prej 300 milionë.Sipas Priori Data, në krye të listës ishte WhatsApp me rreth 84 milionë, i ndjekur nga Messenger me rreth 67 milionë shkarkime Në fakt aplikacionet e Facebook zënë katër vendet e para me 209 milionë shkarkime gjatë muajit shkurt.Infografiku tregon aplikacionet më të shkarkuar në Play Store gjatë muajit shkurt 2017.