BMW prodhon makinën elektrike

Shtuar më 25/07/2017, ora 19:18

BMW ka njoftuar sot se e ka zgjedhur fabrikën e vet në Oksfordit , Angli, si vendndodhje për ta prodhuar një makinë elektrike “ Mini ” nga viti 2019.Bordi i menaxhmentit të BMW-së, i cili u mblodh sot, i kishte konsideruar disa lokacione për prodhimin e një versioni të makinë s së vet kompakte me zero-emetime, si Bornin, Holandën dhe një lokacion në Gjermani, para se përfundimisht ta zgjidhte Britaninë.“Motori elektrik Mini -t elektrik do të ndërtohet në qendrën e-mobility të grupit të BMW-së në fabrikat në Dingolfing dhe Landshut në Bavari, para se të integrohen në makinë në fabrikën e Oksfordit , i cili do të jetë lokacioni kryesor i prodhimit për makinë Mini me tri dyer,” BMW ka njoftuar. /albeu.com/