BMW E34 M5 turbo kundër Bugatti Veyron (VIDEO)

Shtuar më 30/08/2017, ora 17:17

Edhe pse ka 12 vite që është prodhuar, Bugatti Veyron vazhdon të lë pas me performancë shumicën e super-veturave.Me motor W16 8.0-litër me turbo të katërfishtë, Veyron përshpejtimin nga 0-100 km/h e arrin për 2.5 sekonda dhe shpejtësi maksimale prej 407 km/h.Sigurisht, që me këto performanca që ka Veyron , një BMW E34 M5 e modifikuar nuk do të kishte shanse të garonte kundër tij?Mendojeni edhe një herë.GTBoard sjell garën ndërmjet këtyre dy veturave ku M5 fiton lehtësisht ndaj Veyron . Përveç fitores aty janë kapur edhe momente interesante gjatë kalimit të BMW.