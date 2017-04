Apple do të prodhojë sensorë për të matur nivelin e sheqerit në gjak?

Shtuar më 14/04/2017, ora 18:03

Kompania Apple në fshehtësi po prodhon sensorë, me të cilët do të përcjellë nivelin e sheqerit në gjak , në mënyrë që të ndihmojë në mjekimin e diabetit.Bëhet fjalë për sensorë optikë, prodhimi i të cilëve sipas mendimit të shkencëtarëve konsiderohet si sfida më e vështirë teknike. sensorë ve është ide e themeluesit dhe ish-drejtorit të Apple Steve Jobs.Shumë kompani shëndetësore deri më tash kanë provuar të krijojnë një pajisje të tillë me të cilën do të përcillnin nivelin e glukozës në gjak , dhe jo në lëkurën e trupit, por që nuk kishin pasur sukses, transmeton CNBC.Sipas mediave, Apple tashmë po teston sensorë t në qendrat e klinikave në gjithë rajonin Bay Area në San Francisko.Në këtë projekt do të investohen disa miliarda dollarë, por që do të ishte shpëtim për miliona të prekur nga diabeti.