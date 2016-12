Anonymous sfidon Zuckerberg, po krijon rrjet social për të mposhtur Facebook

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 23:35

Një rrjet i ri social , i krijuar nga anëtarët e Anonymous, shpreson që të mposhtë Faacebook-un dhe rrjetet e tjera sociale me një përkushtim ndaj privatësisë, sigurisë dhe transparencës se si promovohen postimet Faqja , “Minds.com”, ka opsionet e njëjta bazike si çdo rrjet tjetër social : përdoruesit dërgojnë përditësime tek ndjekësit e tyre, të cilët mund të komentojnë ose të promovojnë postime të cilat i lexojnë.Por, ndryshe nga konkurrentët e tjerë, kjo faqe nuk ka për qëllim që të fitojë para nga të dhënat e mbledhura – por në vend të kësaj, të transkriptojë të gjitha mesazhet, kështu që të mos mund të lexohen nga reklamuesit ose qeveritë, shkruan Gazeta Express.Një veçori shumë e ndryshme e kësaj faqe nga të tjerat është se i shpërblen njerëzit që bashkëveprojnë me postime, duke votuar, komentuar ose ngarkuar.Përdoruesit shpërblehen me pikë të cilat mund të shkëmbehen për shikime, që nënkupton se postimet e njerëzve më aktivë do të promovohen nga rrjeti social Faqja është lëshuar zyrtarisht me aplikacione për celularë dhe Desktop, por ende është në versionin beta. /albeu.com/