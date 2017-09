A e dini pse Lamborghini nuk reklamohet në televizione

Shtuar më 31/08/2017, ora 11:31

Zakonisht gjërat e mira e të shtrenjta reklamohen nëpër kanale të ndryshme televizive, për t’i njohur publikun e gjerë rreth tij dhe ta kenë më të lehtë zgjedhjen e tij, por Lamborghini nuk e praktikon këtë dhe ka një arsye shumë të fortë rreth kësaj.Sipas prodhuesëve të tyre, ata njerëz që mund të blejnë Lamborghini ose ndonjë veturë të shtrenjtë nuk shpenzojnë kohën e tyre të çmuar për të parë televizon por punojnë për të.Gjithashtu, pothuajse 99.9% e shikuesve televizivë kurrë nuk do të jenë klientët e tyre, pasi që qëndrimi para televizorit është një humbje kohe sipas tyre. Pra, pse ta promovojnë produktin për ata që nuk e blejnë.Ky gjigand luksoz i sporteve promovon këtë veturë në mënyra të tjera , si nëpër filma ose me një shfaqje me kokë motorike, por reklama të posaçme për kanale televize nuk realizojnë. Lamborghini është një prodhues veturave italiane, që nga viti 1964 vetura sportive prodhon. Qendra e firmës është Sant’Agata-Bolognese mes Bologna dhe Modena. /albeu.com/