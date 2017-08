Amerikanët hakojnë kompjuterin me ndihmën e ADN-së

Shtuar më 19/08/2017, ora 20:51

Shkencëtarët amerikanë kanë përdorur ADN-në për të hakuar kompjuterin, me çka vazhdon trendi i lidhjes së trupit të njeriut me kompjuterë dhe progresi në këtë fushë do të sjellë në humbjen e plotë të lirisë dhe identitetit të njerëzve.Këtë e thotë filozofi slloven Slavoj Zhizhek , pas lajmit se hulumtuesit e Universitetit në Uashington përdorën ADN-në për bartjen e viruseve të kompjuterëve.“Fakti se mund të hakohet një kompjuter me ndihmën e ADN-së nënkupton se identiteti ynë nuk është asgjë më shumë se sa formula kompjuterike. Jeta jonë dhe identiteti janë reduktuar në serinë e formulave. Me këtë në mënyrë efikase po hyjmë në botën post-njerëzore”, tha Zhizhek