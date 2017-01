5 aplikacionet më të sigurta për mesazhe

Shtuar më 26/01/2017, ora 23:43

Ne të gjithë dërgojmë mesazhe me shumë aplikacione të njohura të cilat mund të përgjohen dhe të lexohen.Megjithatë, në treg ka edhe aplikacione të cilat e marrin sigurinë dhe privatësinë e përdoruesve shumë seriozisht, prandaj edhe në këtë listë janë 5 prej tyre të cilat rekomandohen për përdorim të sigurt.Në këtë listë, nuk është Viber, aplikacioni që në tregun tonë përdoret shumë.Në prill të vitit të kaluar, WhatsApp ka mundësuar enkripitimin e mesazheve në tërësi, në të gjitha platformat.Kjo do të thotë se bisedat nuk mund të lexohen nga të gjithë, por vetëm nga ju dhe personi që ju i keni dërguar mesazh. WhatsApp ofron një kod të sigurisë në mënyrë që ju mund të verifikoni nëse dikush e ka marrë mesazhin tuaj përmes një hakimi.Signal Aplikacioni i mesazheve vjen nga Open Whisper Systems që mban vulën e miratimit nga Edward Snowden, jo më pak. Signal është i lehtë për ta përdorur, dhe njësoj si WhatsApp, bisedat janë të koduara tërësisht.FrozenChatPërveç emrit interesant, FrozenChat ofron biseda të koduara përmes OTR (Off the Record).Në këtë aplikacion ju mund ta shlyeni çdo bisedë nga çdo gjurmë, në mënyrë që askush të mos ketë mundësi ta dëshmojë se ka biseduar me ju.ChatSecureSikurse FrozenChat, ChatSecure mbështet mesazhet me Off the Record dhe XMPP.Wickr MeKy aplikacion shkon edhe më tej. Ua mundëson përdoruesve që pas një periudhe të caktuar kohore, mesazhet të zhduken nga aplikacioni vetvetiu. /albeu.com/