10 gabimet që bëjnë përdoruesit e iPhone me telefonat e tyre

Shtuar më 07/01/2017, ora 23:55

Në përdorimin e telefonave ndodh që mund të bëjmë edhe gabime. Më poshtë do të lexoni disa këshilla mbi gabimet që nuk duhet t’i bëni me iPhone-nin tuaj.NUK E FIKNI ASNJËHERË.Ju duhet ta fikni i-Phone-n tuaj të paktën një herë në javë, pasi nëse e bëni më tepër bateria e tij do të konsumohet. Lëreni atë të shkarkohet plotësisht dhe më pas karikojeni në maksimum.LINI WIFI-n DHE BLUETOOTH-in NDEZUR GJATË GJITHË KOHËS.Kur iPhone juaj ka WiFi dhe Bluetooth ndezur dhe ju nuk jeni duke përdorur asnjërin prej tyre, kjo është vetëm një humbje e energjisë. Lërini të fikur, dhe ndizini vetëm kur ju nevojiten.E PËRDORNI JASHTË NË TEMPERATURA EKSTREME.iPhone juaj nuk është bërë për të përballuar temperatura shumë të nxehta ose shumë të ftohtë, 0 ° C ose 35 ° C. Këto kushte mund të konsumojnë baterinë apo ta fikin pajisjen tuaj.AKTIVIZONI NJOFTIMET PËR ÇDO APLIKIM.Studiuesit zbuluan se edhe njoftimet mund të shkatërrojë përqendrimin tuaj si dhe baterinë e telefonit. Shkoni te Settings> Notifications dhe zgjidhni këtë opsion vetëm për aplikacionet e rëndësishme.KARIKIMI OSE SHKARKIMI PLOTËSISHT I BATERISË.Bateria me litium-jon, e cila përdoret në iPhone, punon më mirë është ngarkuar në mes të 50 dhe 80%.PËRDORNI NJË KARIKUES QË NUK ËSHTË I MARKËS “APPLE”.Ngarkuesi “ Apple ” mund të jetë i shtrenjtë, por me vlerë. Duke përdorur ngarkues të tjerë mund të dëmtoni telefonin tuaj dhe ju e dini që ngarkues të rremë kanë shkaktuar zjarre dhe shpërthime.NUK E PASTRONI. Apple ” rekomandon të përdorni një leckë të butë për të pastruar pajisjen tuaj, veçanërisht pranë vendit ku vendoset ngarkuesi.NUK E MBRONI ME NJË FJALËKALIM.Gjysma e përdoruesve të iPhone nuk i mbrojnë telefonat duke vendosur një fjalëkalim. Nëse ju nuk keni një fjalëkalim në iPhone-n tuaj që mund të vidhet, atëherë identiteti tuaj dhe të dhënat tuaja personale vihen në dispozicion të vjedhësve. Kjo është një mënyrë e thjeshtë për të mbrojtur privatësinë tuaj.AKTIVIZONI SHËRBIME TË VENDNDODHJES PËR TË GJITHA APLIKACIONET.Shkoni tek Settings> Privacy> Location Services për të çaktivizuar funksionin, ose për ta kthyer atë për të gjitha aplikimet për të cilat nuk është e domosdoshme. Bateria juaj do të t’ju falënderojë.FLINI ME TË GJATË NATËS KUR ËSHTË NË KARIKIM.Karikimi i iPhone-t tuaj, ndërsa flini mund të jetë i përshtatshëm, por kjo nuk është një ide e mirë. Ka shumë debate për këtë çështje, por shumë thonë se mbajtja e iPhone-t tuaj në zyrë, pasi ai është ngarkuar plotësisht me kalimin e kohës mund ta dëmtojë baterinë.