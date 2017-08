Me padurim po prisni iPone 8? Bëhuni gati, blindi kasat pasi kanë dalë

Shtuar më 09/08/2017, ora 16:48

Shumë fansa të Apple me padurim po presin lançimin e iPhone 8.Akoma nuk ka një datë zyrtare të versionit më të fundit të Apples por të huajt jasht kompanisë nuk kanë nguruar të bëjnë biznes.Casat kanë filluar duke u shitur për ata që janë të sigurtë që me lançimit e risisë së Apples ata do ta marrin atë, përcjell Albeu.com.iPhone duket të përgatitet për një numër të madhe njësish pasi momentalisht ai pritet me të njëjtin entuziazëm si Galaxy S8. /albeu.com/