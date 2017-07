LG V30 do iu mahnisë, duhet të bëjmë durim dhe pak javë

Shtuar më 19/07/2017, ora 17:15

Si Samsung dhe LG lënë në pritje për lirimin e pajisjes së tyre të dytë të vitit. LG V30 ishte i ndotur në aplikacionin popullor GeekBench me një Snapdragon 835 të çiftuar me 4GB RAM. E cila në heshtje është bërë konfigurim standard i harduerëve për smartfonë të këtij viti si Galaxy S8 dhe HTC U11. Ndërkohë, krijuesit e tjerë të smartfonëve kinezë po vënë 6GB RAM në pajisjet e tyre si Xiaomi Mi 6 dhe OnePlus 5.Pajisja e testuar u zhvillua në versionin më të fundit të Android Nougat 7.1.2 dhe ndërkohë që rezultati multi-core i pajisjes është rreth 6.300 markë, teknikisht nuk mundi rezultatin e Xiaomi Mi 6 prej mbi 6.700, përcjell Albeu.com.LG V30 pritet të heqë ekranin e mesëm nga paraardhësit e saj të V. Ashtu si G6, V30 do të ketë një dizajn të integruar. Telefoni thuhet gjithashtu se do të këtë opsionin e karikimitpa tel. Dhe një muaj mendohet se do jetë e nevojshme që LG të shpallë V30. /albeu.com/