ZGJEDHJET/ Falen gjobat dhe taksat e papaguara për individët dhe bizneset

Shtuar më 23/01/2017, ora 17:08

Taksat e papaguara nga biznesi dhe individët, që i përkasin periudhës para 31 dhjetorit të vitit 2010 do të falen Drafti i qeverisë parashikon që të gjitha detyrimet e lindura para 31 dhjetorit 2010 të falen plotësisht , pavarësisht llojit të tyre, përveç kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe atyre shëndetësore. Për këtë kategori falen vetëm gjobat dhe kamatëvonesat.Por çfarë ndodh me detyrimet e mëvonshme? Sipas projektligjit, për detyrimet që i përkasin periudhës nga 1 janari 2011 deri në 31 dhjetor 2014 do të falen të gjitha gjobat dhe kamatëvonesat, me kushtin që biznesi apo individi të paguajë të plotë detyrimin fillestar.Ndërsa për dy vitet e fundit, 2015-2016 nuk do të ketë asnjë falje taksash, përveç një grupi shumë specifik detyrimesh, që biznesit i janë ngarkuar për fajin e administratës.Këto janë detyrimet për bizneset e çregjistruara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, si dhe gjobat ndaj 31 mijë bizneseve që u vendosën gabim nga sistemi i Tatimeve në verën e kaluar.Po kështu, përmes këtij drafti parashikohet falja edhe e gjobave për vonesat në dorëzimin e pasqyrave financiare, apo destinimit të fitimit, si dhe gjobat e vendosura me ligjin e ashpër të procedurave tatimore, i cili më pas u rrëzua nga Gjykata Kushtetuese.Ndërsa detyrimet për të cilat bizneset janë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata nuk falen , por do të paguhen plotësisht . /TCh/