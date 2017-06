Vrau 8-vjeçarin dhe e hodhi në pus, Liliana agjëron për të falur mëkatet

Shtuar më 09/06/2017, ora 08:41

Liliana Boro e burgosur prej 12 vitesh ka rrëfyer se si besimi në Zot po e ndihmon të tejkalojë fatkeqësinë.Prej 8 vitesh ajo agjëron gjatë muajit të Ramazanit dhe lutet të dalë jashtë, për t’i treguar të gjithë njerëzve se ‘ besimi të udhëheq drejt rrugës së duhur’.“Agjërimi është një nga 5 shtyllat e islamit. Jam shumë besimtare. Në jetën time ka ndodhur një fatkeqësi. Fëmijet e mi u bënë shkak që të besoja, edhe pse ata janë në atë botë, mami i ka ata gjallë”, -thotë Liljana.Liljana po vuan dënimin me 25 vjet burg për vrasjen e një fëmije në fshatin Vidohovë, krim i cili tronditi shoqërinë vite më parë pas gjetjes së trupit në një pus. Gjatë kësaj kohë asaj i vranë tre djemtë e saj, shkruan TCH.Liljana vrau me gurë nipin e ish-të dashurit të saj dhe trupin e fëmijës e hodhi në pus. Pas ngjarjes së rëndë ajo ka kërkuar ndjesë dhe është shprehur shumë e penduar për ngjarjen makabre.“Kur kam qenë jashtë nuk e kam njohur Zotin, se po ta kisha njohur Zotin nuk e kisha bërë atë gjë, se besimi të mban larg nga gjërat e këqia dhe këtë dua t’u them njerëzve Edhe këtë agjërim i lutem Zotit të dal jashtë këtyre dyerve”, -rrëfen ajo. /albeu.com/