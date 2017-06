Vrau komisar Cukun, zbulohen fotot me armë e mjete dhune të autorit (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 15:24

Ditën e sotme policia ka ndaluar autorin e vrasjes së komisar Artan Cuku. Ai është 24 vjeçari Mikel Shallari dhe rezulton një person me precedentë të mëparshëm penalë.Këtë e konfirmoi edhe Haki Çako, drejtori i Policisë së Shtetit, në një dalje për mediat.Në Facebook, ai shfaqet në fotot e publikuara me armë si dhe shuma të mëdha parash. Madje në një status të publikuar në vitin 2015, Mikel Shallari shkruan se kush e ka njohur nuk do e harrojë kurrë.“Kush më ka njohur, nuk do të më harrojë kurrë.. Kush më ka harruar, në të vërtetë nuk më ka njohur kurrë..”- ka shkruar ai.Sipas raportimeve të pakonfirmuar nga policia , ai ka qenë i arrestuar për trafik lëndësh narkotike në Zvicër, si dhe ka pasur disa përplasje me efektivët e Policisë së Shtetit.Në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale, ai shfaqet duke pozuar me armë. Mesa duket shfaqja e një jete prej “gangsteri” është një hobi i tij.Ndalimi i tij u bë nga policia e kryeqytetit dje, në afërsi të zonës së njohur si “Pallatit me Shigjeta”, teksa udhëtonte në makinë me një mikeshën e tij dhe një person që nuk rezulton të jetë i përfshirë në ngjarje. /albeu.com/