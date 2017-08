Vrau bariun, fieraku arrestohet në Holandë

Shtuar më 14/08/2017, ora 15:42

Autoritetet e Holandës kanë arrestuar një shqiptar të kërkuar për vrasje në Roterdam.Ai quhet Hektor Mahmutaj dhe është i dënuar me 25 vite burg në mungesë në Shqipëri.Ai ishte duke drejtuar një makinë të vjedhur në momentin që është ndaluar nga policia Mahmutaj është dënuar për vrasjen e një bariu në Fier disa vite më parë.Ai jetonte i fshehur nga policia në Angli, por denoncimi i bashkëshorten bëri që të arrestohej dhe të kapej me një armë pa leje duke u dënuar me 2.5 vite burg atje. /albeu.com/