Vrasja e komisarit, Çako mbërrin me urgjencë në drejtorinë e Policisë së Tiranës

Shtuar më 11/06/2017, ora 12:46

Menjëherë pas arrestimit të autorit të vrasjes së komisarit Artan Cuku, Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako i është drejtuar ambienteve të Drejtorisë së Policisë të Qarkut Tiranë.Ky i fundit është ndaluar nga policia disa orë më parë pranë “Pallatit me shigjeta”, në Tiranë, teksa lëvizte me makinë në shoqërinë e dy personave të tjerë.Mikel Shallari është, autori i dyshuar i vrasjes së komisarit Artan Cuku, në hyrjen e pallatit ku ai banonte, më 8 prill 2017.Në orën 13:00, drejtori i Policisë së Shtetit, Haki Çako pritet të dalë në një konferencë për shtyp për të dhënë më shumë detaje në lidhje me shoqërimin e 24-vjeçarit. /albeu.com/