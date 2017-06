Vrasja e Artan Cukut, Çako: Autori i ngjarjes, Mikel Shallari

Shtuar më 11/06/2017, ora 13:15

Pas kapjes së autorit të vrasjes së komisar Artan Cuku, Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako ka mbajtur një deklaratë për shtyp.Gjatë fjalës së tij para gazetarëve, Çako bën me dije se 24-vjeçari "> 24-vjeçari Mikel Shallari është vrasësi i komisar Çako deklaroi se policia ka mbledhur prova të mjaftueshme për të akuzuar Shallarin, ndërkohë theksoi se hetimet vazhdojnë dhe se deri tani nuk dihen motivet e ngjarjes.Mësohet se 24-vjeçari "> 24-vjeçari vazhdon të mohojë akuzat për vrasjen e Cukut ndërkohë që kreu I policisë u shpreh I bindur për fajësinë e tij.Policia e Shtetit.Konferencë për shtyp.Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Haki Çako së bashku me Prokurorin e Krimeve të Rënda Enrik Ligori për zbardhjen e vrasjes së Artan Cukut Pas një pune intensive profesionale të strukturave për Hetimin e Krimeve të Rënda në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit si dhe ato të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkpunim të ngushte dhe në drejtimin procedurial të Prokurorisë për Krimet e Rënda Tiranë, në vlerësim të informacione, formave dhe metodave policore dhe shkencore, por edhe në bashkërendim të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe policitë e vendeve të Bashkimit Europian, më datë 10.06.2017, u bë i mundur ekzekutimi i urdhër-ndalimit të Prokurorit për të dyshuarin e vrasjes së ndodhur më datë 08.04.2017, ku është vrarë me armë zjarri shtetasi Artan Cuku, ish-oficer policie.Autor i kësaj ngjarjeje është shtetasi:- Mikel Edmond Shallari, i datëlindjes 1993, lindur në Kuçovë dhe banues në Qytetin Studenti, Tiranë.Vazhdon puna intensive për dokumentimin e plotë ligjor të kësaj ngjarjeje. /albeu.com/