"Vodafone" dhe "Telekom Albania" blejnë Autoritetin e Konkurrencës? Asnjë reagim për rritjen e çmimit të paketave

Shtuar më 04/05/2017, ora 16:18

Janë bërë pesë javë tashmë që kur kompanitë celulare "Vodafone Albania " dhe " Telekom Albania " rritën në mënyrë të beftë dhe të menjëhershme çmimet e paketave standarde të komunikimit dhe deri më tani nuk ka asnjë reagim, qoftë edhe minimal nga institucioni përgjegjës për ruajtjen e konkurrencës në treg dhe mbrojtjen e konsumatorit, Autoritetit të Konkurrencës.Fill pas konstatimit të rritjes dhe ankesave në redaksi, Albeu.com kontaktoi me me Autoritetin e Konkurrencës duke pyetur nëse kishin sinjalizime për një çështje të tillë dhe nëse do të fillonin të merrnin masa duke marrë përgjigjen se atë ditë (4 prill 2017) do të nxirrnin inspektorët në terren për të verifikuar shqetësimin e konsumatorëvë.Duke besuar në seriozitetin e institucionit në fjalë, Albeu.com kontaktoi sërish më datë 12 prill me krerët e këtij institucioni, të cilët sërish thanë se ishin duke bërë verifikime (!).Ndërkohë, drejtuesit e këtij institucioni siguruan se verifikimet sipas tyre do të përfundoni shumë shpejt dhe madje po me kaq shpejtësi do të dilnin me një qendrim publik nëse dyshonin në një marrëveshje mes "Voafone Albania " dhe " Telekom Albania " duke rritur çmimin e paketave standarde.Në komunikimin me Albeu.com, drejtus të këtij institucioni bënë të ditur se këtë qendrim do ta bënin publik përmes faqes së internetit, por duke vënë në dijeni edhe median.Sot është data 4 maj 2017, plot një muaj që kur Autoriteti i Konkurrencës është vënë në dijeni të paktën prej medias sonë për shqetësimin në fjalë dhe nuk ka asnjë reagim nëse kanë filluar apo jo hetimin ndaj kompanive në fjalë, por minimumi: Nëse dyshojnë apo jo për një marrëveshje në dëm të konsumatorit nga "Vodafone Albania " dhe " Telekom Albania "?E gjithë kjo heshtje dhe "harresë" ndaj një sektori strategjik siç është telekomunikacioni, për të cilin shqiptarët harxhojnë dhjetra milionë euro çdo vit të bën të dyshosh për një blerje të këtij institucioni nga korporatat duke i bërë që të veprojnë në dëm të konsumatorit, ndryshe nga misioni dhe detyrimi ligjor që kanë.Në fund të muajit mars, “Vodafone Albania ” dhe “ Telekom Albania ” i rritën çmimet e të gjitha paketave standarde që u ofrojnë abonentëve ndërkohë që ofrojnë po aq internet , mesazhe apo kohë të folur telefonike sa më parë.“Vodafone” për shembull më parë ofronte paketat (shih foton siper) “Club Superiore” kundrejt vlerës 1 000 LEKË, me 2 000 minuta kombëtare; 2 000 SMS brenda rrjetit ; 200 SMS jashtë rrjetit dhe 2 GB internet , “Club Extra” me vlerë 1 200 LEKË, me 2 500 minuta kombëtare; 10 minuta ndërkombëtare; 2 500 SMS brenda rrjetit ; 300 SMS jashtë rrjetit dhe 4 GB internet dhe “Club Elite” me vlerë 1 600 LEKË, me 3 000 minuta kohë bisede kombëtare; 60 minuta ndërkombëtare; 3 000 SMS brenda rrjetit ; 400 SMS jashtë rrjetit dhe 6 GB internet Aktualisht, ashtu siç ka njoftuar në faqen e saj në internet , nga 1 000 lekë që ishte paketa “Club Superiore” kompania “Vodafone” e ka bërë 1 100 lekë, ndërsa paketën “Club Extra” e ka rritur nga 1 200 lekë në 1 400 lekë, kurse paketën “Club Elite” e ka çuar nga 1 600 lekë në 2 000 lekë.Cuditërisht, në të njëjtën kohë dhe me të njëjtën logjikë i rriti çmimet e paketave edhe kompania tjetër e telefonisë celulare, “ Telekom ”.Në paketën e saj “Medium” telekom ofronte 2 G internet ; 2 000 minuta kohë bisede kombëtare; 2 000 SMS brenda rrjetit dhe 200 SMS jashtë rrjetit kundrejt çmimit 1 000 lekë. Aktualisht, të njëjtën paketë kompania “ Telekom Albania ” e ofron kundrejt 1 100 lekë sh.Ndërkohë, paketa “Large” përbante 4GB internet ; 2 500 minuta kombëtare dhe 10 minuta ndërkombëtare; 300 SMS jashtë rrjetit dhe 2 500 SMS brenda rrjetit kundrejt çmimit 1 200 lekë. Të njëjtën paketë sot, “ Telekom Albania ” nuk e ofron më kundrejt 1 200 lekë ve por i ka shtuar edhe 200 lekë të tjera duke e çuar në 1 400 lekë.Paketa tjetër, ajo “XLarge” përmbante 6 GB internet ; 3 000 minuta kombëtare dhe 30 minuta ndërkombëtare; 400 SMS jashtë rrjetit dhe 3 000 SMS brenda rrjetit . >b>Paketa në fjalë shitej për 1 600 lekë, ndërsa tani është shtrenjtuar me 400 lekë të tjera duke u bërë 2 000 lekë.Të dyja kompanitë kanë rritur çmimet për paketat e tyre me respektivisht 100; 200 dhe 400 lekë duke shtrenjtuar edhe më tepër koston e komunikimit për abonentët.Pak muaj më parë, kompanitë celulare shkurtuan kohëzgjatjen e paketave të tyre standarde nga një muaj në 28 ditë duke rritur sërish koston për abonentët.Rritja e beftë e çmimeve në të njëjtën kohë nga këto kompani hedh dyshime për një marrëveshje mes tyre, gjë cila është përbën prishje të konkurrencës në dëm të konsumatorit.