Vlorë, punonjësi i policisë aksidenton të moshuarën 76-vjeç

Shtuar më 25/12/2016, ora 16:54

Një punonjës policie në Vlorë ka aksidentuar një të moshuar , e cila fatmirësisht gjendet jashtë rrezikut për jetën.Mësohet se aksidenti ka ndoodhur mbrëmjen e së premtes në rrugën Transballkanike.Pranë stacionit të trenit në Vlorë, punonjësi i policisë në Drejtorinë e Policisë së Vlorë s me inicialet B. A., duke udhëtuar me makinën e tij tip “Benz” ka aksidentuar 76-vjeçaren me inicialet H. K., banuese në Vlorë.Gruaja e moshuar është dërguar në spital, jashtë rrezikut për jetën. Policia nisi hetimet në lidhje me aksidentin./albeu.com/