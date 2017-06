Veliaj: Në dy vite u kemi shërbyer të gjithëve njësoj

Shtuar më 12/06/2017, ora 14:13

Nga kantieri i punimeve për ndërtimin e shkollës së re 9-vjeçare “Betim Muço” në Kombinat , kreu i Bashkisë së Tiranës , Erion Veliaj , në vijim të turit “Tirana - dy vjet zgjuar”, bëri bilancin e punëve të kryera në këto dy vite në Njësinë Administrative Nr. 6.Ai theksoi se shkolla “Betim Muço” është treguesi më i mirë për fuqinë transformuese që pati vota e zgjedhjeve të 2015-ës. Në fjalën e tij, Veliaj tha se në këto dy vite Bashkia e Tiranës nuk ka bërë asnjë dallim si në shpërndarjen e investimeve, ashtu edhe në dhënien e shërbimeve për qytetarët, pavarësisht bindjeve politike apo nëse bëhet fjalë për qendrën apo periferinë.“Ne mund t’i shohim në sy edhe ata që votuan PD-në dhe t’i pyesim: A ju kemi shërbyer të gjithëve njësoj? Kur të mbarojë ndërtimi i shkollës “Betim Muço”, a do ta frekuentojnë të gjithë fëmijët, si socialistët, edhe demokratët? Kur u hap sheshi “Skënderbej”, a nuk erdhën të luajnë të gjithë fëmijët, gjyshërit, gjyshet, prindërit, pavarësisht si kanë votuar? Pavarësisht se edhe mund ta kenë sharë atë projekt, a është sot një pasuri publike në shërbim të të gjithëve? Kjo është diferenca”, tha Veliaj Ai dha lajmin e mirë për banorët e zonës së “Astirit”, të cilët janë më afër Kombinatit, se do t’i bashkohen zyrtarisht Njësisë Administrative Nr. 6, ndryshime këto që do të prekin edhe zona të tjera të Tiranës . “Në datën 21 qershor, kur mbushen fiks 2 vjet nga zgjedhja e kryetarëve të rinj të bashkive, fillon afati ku i lejohet bashkive, që pasi kanë grumbulluar kërkesat e qytetarëve, të kenë mundësi të bëjnë ndryshime në kufijtë e ri administrativë brenda bashkisë. Propozimi ynë i parë është që zona e Astirit, siç realisht po i merr shërbimet në Kombinat , edhe me kufijtë administrativë të trajtohet nga Njësia 6. Me t’u mbushur afati, na jepet mundësia ligjore t’i çojmë Parlamentit të ri propozimet tona për ridizenjimin e hartës administrative të Tiranës , në mënyrë që njerëzit t’i marrin shërbimet aty ku banojnë”, bëri të ditur Veliaj Duke u ndalur te projekti i ndërtimit të 20 shkollave të reja, të cilat do t’i japin zgjidhje problemit të mësimit me dy turne, kryebashkiaku Veliaj shtoi se në zonën e Kombinatit dhe “Astirit” do të ndërtohen tre të tilla. “Më vjen mirë që falë kësaj pune, kjo është shkolla e parë, e cila do të jetë gati në shtator. Shkolla e re “Betim Muço” do të zgjidhë problemin e klasave me dy turne në një pjesë të madhe të Kombinatit, por nuk mjafton. Në zonën e “Astirit” janë parashikuar edhe 2 shkolla të reja, që zgjidhin njëherë e mirë çështjen e mësimit me dy turne. Kjo është një punë konkrete. Shkolla këtu gjithashtu do të ketë 3 fusha sportive dhe një palestër”, u shpreh Veliaj Ai renditi një sërë investimesh të tjera që kanë të bëjnë me insfrastrukturën rrugore dhe atë urbane, ndërsa theksoi edhe projektin për rikonstruksionin e rrugës dhe të varrezave të Sharrës. “E kemi kthyer në një kantier pune, për t’i shndërruar varrezat e Sharrës në një hapësirë dinjitoze”, tha Veliaj . Ai gjithashtu bëri të ditur se Bashkia e Tiranës do të bëjë rikonstruksionin e plotë të bibliotekës në Njësinë 6. Veliaj informoi banorët e kësaj njësie për nisjen e punimeve te blloku “Misto Mame”, i cili do të ofrojë kushtet normale të një zone urbane. Ai shtoi se përfundimi i disa prej projekteve madhore në Tiranë ka krijuar mundësinë që vëmendja të përqendrohet edhe te investimet më të vogla nëpër lagje. Një tjetër bllok banimi që do të transformohet në këtë zonë është edhe ai që kufizohet nga rrugët “Llambi Bonata”, rrugën “Haki Stërmilli” dhe rrugën “Musine Kokalari”. Veliaj u shpreh se që puna e Bashkisë së Tiranës të vijojë me të njëjtin ritëm dhe ashtu siç janë realizuar një sërë projektesh madhore, siç ishte edhe sheshi “Skëndërbej”, të bëhen edhe projektet e tjera të nisura tashmë, apo ato që pritet të nisin, është e nevojshme që qytetarët të kuptojnë se në 25 qershor duhet të zgjedhin qeverinë që mbështet pushtetin lokal.“E kemi quajtur këtë raportim “2 vite zgjuar” pikërisht për të bërë një kontrast me 4 vite në gjumë dhe sot alternativa është e qartë: Do të shkojmë përpara apo do të kthehemi mbrapa? Do të vazhdojmë të rrimë zgjuar që të punojmë apo do t’ia fusim gjumit prapë? Historia është shumë e thjeshtë: Me njerëzit duhet folur hapur, nëse duam që puna e bashkisë të vazhdojë me këtë ritëm, me këtë intensitet, me këtë cilësi projektesh, vetëm një gjë mund t’u kërkojmë njerëzve, votën për PS të Shqipërisë”, tha Veliaj Në fjalën e tij, deputeti i PS, Sajmir Tahiri theksoi puna që ka bërë Bashkia e Tiranës edhe në Kombinat është një shembull konkret për forcën e ndryshimit që ka vota e çdo qytetari. “Gjithçka që ka ndodhur në këto dy vjet është shenja më e mirë apo mundësia më e mirë për secilin prej jush të kuptojë se çfarë fuqie dhe çfarë force ka vota e secilit. Deri dje ishin investimet sipas partive apo investimet ishin jo sipas nevojës së njerëzve, sot nuk është më kështu. Pram në qoftë se ke një votues që deri dje ka votuar PD-në për tifozllëk, për partizanizëm, për cilëndo arsye binde se sot vlen vota aq sa për të zgjidhur hallet e tua. Në qoftë se më keq akoma ke një votues që nuk ka votuar ose refuzon të votojë me idenë që jemi të gjithë njëlloj, në Kombinat ke plot shembuj për të parë se si nuk jemi të gjithë njëlloj, se si ndahen ata që punojnë me ata që nuk punojnë, ndahen ata që rrinë zgjuar me ata që rrinë në gjumë”, tha Sajmir Tahiri.Investimet e realizuara në Njësinë nr.6Ndërtuar Shkollën 9-vjecare “Betim Muço” (po ndërtohet)Rindërtuar Kopshtin Nr.27/k Rr. “Llambi Bonati”Rindërtuar Kopshtin Nr.38/k Rr. “Fabrika e Qelqit”Rindërtuar Kopshtin Nr.21 Rr. “Haki Stermilli”Rindërtuar çerdhen Nr. 4, Rr. “Hamdi Cenoimeri”Rindërtuar Rr. "Piro Goda".Rindërtuar Rr. "Hamdi Cenoimeri"Sistemuar ujesjelles-kanalizimet në Rrugën:"e Qelqit" tek ish fusha e SportitSistemuar furnizimi me ujë per objektet në Rr. “Petro Roçi"Gjelbëruar:Lulishtja Garibaldi Kombinat Shkolla “Lasgush Poradeci”; Shkolla “Myslym Keta”; Shkolla “Hoteleri Turizem”;Çerdhja NR.4, etj.Investime që do të realizohen:Rindërtimi i Bibliotekës së re në Njësinë Administrative nr.6Ndërtimi i këndit të parë të lodrave të përshtatshëm edhe për fëmijët me aftësi ndryshe;Rehabilitimi i varrezave të Sharrë dhe rruga lidhëse;Rikonstruktimi i bllokut të kufizuar nga rrugët Konferenca e Pezës - 3 Dëshmorët - Ali Jegeni;Rikonstruktimi i bllokut të kufizuar nga Rr. "Llambi Bonata", Rr. "Haki Stermilli" "Musine Kokalari";Rindërtimi i Rr. "Zyber Zeneli" vazhdim i rrugës "Ali Kelmendi".Rindërtimi i aksit mbikalim- Kombinat Rikonstruktimi i bllokut të Zona e Qytetit të Nxënësve kufizuar nga Rr. “S. Gabrani”, Rr. “Leka i Madh”, Rr. "Vasfi Samini".Ndërtimi i kanalizimeve të ujerave te zeza Kombinat