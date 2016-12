Vdekja e gruas së Alban Hoxhës, familja: Dënim qesharak

Shtuar më 24/12/2016, ora 22:02

Babai dhe vëllai i Doriana Hakës, 25-vjeçares që humbi jetën pas lindjes së fëmijës së saj, kanë lëshuar akuza ndaj Gjykatës pas vendimit ndaj mjekëve , të cilët u gjobitën me 400 mijë lekë për mjekim të pakujdesshëm.Teksa e cilësojnë fyes dhe qesharak vendimin ndaj mjekëve , ata thotë se jeta e vajzës së tyre u barazua me një gërvishtje makine.Duke folur në emisionin “Kjo javë” në “News 24”, babai i Dorianës , Enveri theksoi se do të vazhdojë të kërkojë drejtësi për vajzën e tij.“Ne si familje këtë vendim e përjetuam sikur më vranë prapë vajzën . U befasova nga ai vendim, është skandaloz. Nuk e di ku e gjeti guximin, që dha dënimin me 400 mijë lekë, e krahasoi vajzën time me një lopë a një gërvishtje makine. Një gjyqtar i korruptuar. Mua fëmijë 25 vjeç më ka hyrë në dhe për shkak të gabimit të mjekëve ”, u shpreh Enveri mes lotësh.Vëllai i Dorianës , shton se ky gabim mjekëve që i mori jetën motrës së tij, u trajtua sikur të ishte një gabim i thjeshtë administrativ.“Vendimin do ta cilësoja tallës dhe fyes për familjen tonë. U dha një vendin sikur të ishte një gabim administrativ, dhe jo një gabim që i mori jetën një njeriu”, ka thënë më tej ai.Për babain dhimbja është akoma edhe më e madhe, kur shton se ndërsa vajza e tij “është futur në dhe”, mjekët vazhdojnë akoma punën në spital.“Kjo anestezistja vrasësja e ka marrë me dhunë vajzën e ka futur aty. E ka futur si bagëti aty. Plus kësaj, kjo mjeke duke shitur mend edhe kësaj dite në spital. Ma vdiq fëmijën, edhe shet mend në spital”, tha babai i Dorianës ./Albeu.com/