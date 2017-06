Vazhdon “lufta, PD-PS pakt kundër LSI-së në KQZ

Shtuar më 12/06/2017, ora 21:12

KQZ ka miratuar me 6 vota pro dhe me një kundër , vendim që numëruesi i tretë i grupit të emerimit të ndahet me short mes LSI dhe PDIU.Ka qenë anëtari i LSI që ka dalë kundër këtij vendimi madje dhe ka protestuar, duke u larguar dhe nga mbledhja, meson “Panorama”.Nga ana tjetër është marrë vendimi që numëruesi i katërt të jetë në radhët e PR-së.Por mesa duket edhe në këtë pikë është shtrirë marrëveshja politike PS-PD, e cila do të nxjerrë jashtë loje LSI, edhe pse kjo e fundit ka bërë kërkesë që të ketë numërues shtesë dhe padiskutim që i do nga radhët e saj. /albeu.com/