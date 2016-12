Vasili: Të ngrihet me urgjencë komisioni qeveritar për situatën në Zharrëz

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 14:06

Lidhur me situatën e krijuar në njësinë administrative të Zharrëz në qarkun e Fierit, zëvendëskryetari i LSI, Petrit Vasili , ka kërkuar ngritjen me urgjencë të komisionit qeveritar Me anë të një deklarate të shkurtër për mediat, Vasili bëri me dije se situata e grevistëve të Zharrës është e rëndë dhe duhet të fillojë ndërhyrja."Koha nuk pret për zgjidhjen e kësaj çështje. Duhet të ngrihet me urgjencë komisioni qeveritar për situatën e krijuar në Zharrëz , në mënyrë që të fillojë ndërhyrja emergjente.Gjendja e grevistëve të urisë është e rëndë dhe letra e deputetëve shpreh shqetësimet e komunitetit”, tha më tej ai. /albeu.com/