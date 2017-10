“Ushtari” i Lul Berishës për armën: E gjeta te depozita

Shtuar më 08/10/2017, ora 21:32

“Pistoletën e gjeta te disa depozita e uji dhe isha nisur ta dorëzoja në Polici, por më kapën”. Kështu e ka justifikuar armën që forcat e rendit i gjetën gjatë kontrollit Marjel Fierzës, i cili dyshohet të jetë pjesë e “Bandës së Durrësit”.Ai u arrestua pesë ditë më parë në kuadër të operacionit të koduar “Vjeshtë 2017” bashkë me Genti Nderjakun, i cili gjithashtu u kap me pistoletë.Në deklaratën e tij para gjykatës, 30- vjeçari Fierza ka pohuar se armën që policia ia bllokoi gjatë kontrollit në makinën e tij, ai e ka gjetur te disa depozita uji pranë restorantit ku po hante drekë pak minuta para ndalimit. Sipas tij, nuk i ka mjaftuar koha për të bërë dorëzimin e armës në Polici.“Isha duke drekuar në restorant me tre shokë. Pasi mbaruam drekën, shkova te makina dhe aty pranë ku ishte parkuar makina janë disa depozita . Atje konstatova një pistoletë. E mora me idenë që ta dorëzoja në Polici, por gjatë rrugës për në Komisariat, na ndaloi policia dhe gjatë kontrollit e gjeti pistoletën. U thashë që po shkoj për në Komisariat për ta dorëzuar, por efektivët nuk e morën parasysh dhe më shoqëruan së bashku me shokët në Komisariat”, është shprehur Fierza Kjo deklaratë nuk është marrë në konsideratë nga trupi gjykues dhe ndaj tij u dha masa e sigurisë burg pa afat, duke e konsideruar të ligjshëm arrestimin e tij në flagrancë.Marjel Fierza nuk është një emër i panjohur për Policinë, pasi ai mësohet të këtë qenë pjesë “Bandës së Durrësit”, që drejtohej për 10 vjet nga Lulzim Berisha. Emri i tij figuron edhe në dokumentet sekrete të Ministrisë së Brendshme, nga ku citohet se Lul Berisha e drejtonte bandën e tij nga burgu dhe i delegonte urdhrat te njerëz të besuar, si Julian Meçaj, Marjel Fierza , Mond Çekiçi e Plarent Dervishaj.Ndërsa për të arrestuarin tjetër, Genti Nderjakun, gjykata dha masë detyrim paraqitjeje. Nderjaku, i njohur me nofkën “Kili”, posedon një leje për mbajtjen e armës në banesë, gjë e cila ia ka lehtësuar akuzën deri në verifikimin e plotë nga ekspertët e çështjes. 34- vjeçari kishte leje që prej vitit 2015 për të mbajtur armë për qitje, por sipas shkresës nuk i lejohet që të lëvizë me armë me vete. /panorama/