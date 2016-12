URDHRI/ Asnjë i dënuar nuk do dalë për festat e fundvitit

Shtuar më 23/12/2016, ora 13:34

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka pezulluar lejet shpërblyese dhe të veçanta për të gjithë të dënuarit, që të shijojnë festat e fundvitit në familjet e tyre. Urdhri që mban firmën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve , Miklovan Kopani, është i datës 20 dhjetor dhe efektet e tij do të zgjasin për një periudhë të pacaktuar, deri në një urdhër të dytë.Nga ky urdhër bëjnë përjashtim vetëm lejet e veçanta për arsye vdekjeje në familje. " Lejet e planifikuara për periudhën e fundvitit për të dënuarit, të planifikohen për vitin 2017. Lista e planifikimit me dokumentacionin përkatës për secilin të dënuar të përcillet në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve . Bordi i lejeve shpërblyese në të gjithë IEVP të informojë personat me liri të kufizuar, të cilëve iu është miratuar leja mbi ndryshimin e periudhës së kësaj leje”, thuhet në urdhrin e Kopanit.Numri një i dikasterit qendror të Burgjeve , paralajmëron vartësit se nëse shkelin urdhrin, do të mbajnë përgjegjësi administrative. Pezullimi i lejeve sipas zyrtarëve të burgjeve është një masë e përkohshme, që merret për arsye sigurie si dhe për të shmangur ndonjë ngjarje të mundshme kriminale. /albeu.com/