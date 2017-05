Ulje në turizëm, ndryshon formulari i deklarimit të pagesës së TVSH-së

Shtuar më 25/05/2017, ora 09:53

Formulari i deklarimit të pagesës (FDP) i tatimit mbi vlerën shtuar ka shënuar një ndryshim, duke reflektuar reduktimin e tatimit mbi vlerën shtuar për strukturat akomoduese në 6%. Ky ndryshim bëhet efektiv që në deklarimin e qershorit.Sipas burimeve zyrtare nga tatimet, Në Fletoren Zyrtare Nr.113, datë 22 Maj 2017 "> 2017 , është publikuar Ligji Nr.71/ 2017 "> 2017 datё 27.04. 2017 "> 2017 “Për njё shtesё nё Ligjin Nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën shtuar ”, të ndryshuarSipas kёtij ndryshimi, në Nenin 49, të Ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën shtuar ”, të ndryshuar, pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:“3. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën shtuar , e cila aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese, sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin e fushës së turizmit, është 6 për qind. Kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”Ky ndryshim ligjor, hyn nё fuqi 15 ditё pas botimit të ligjit në nё Fletoren Zyrtare, përkatësisht nga data 05.06. 2017 "> 2017 Për sa më sipër, tatimet bëjnë të ditur, që formulari i Deklarimit e Pagesësë së TVSH-së (FDP), i ndryshuar, do të përfshijë periudhën tatimore Qershor 2017 "> 2017 , e cila duhet të deklarohet deri në datën 14.07. 2017 "> 2017 TVSH e turizmitKuvendi miratoi në seancën e fundit parlamentare uljen e TVSH-së për strukturat akomoduese nga 20 në 6%, me synim nxitjen e sektorit të turizmit. Vendimi u mirëprit nga operatorët turistikë, të cilët deklaruan se kjo do të ndikojë pozitivisht në ecurinë e turizmit në vend. Kjo është hera e parë në vend që kemi përshkallëzim të TVSH-së për një kategori të caktuar shërbimi. /Monitor/