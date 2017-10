U punësua nga LSI? Kush është këngëtari që bëri me nerva Ramën

Shtuar më 07/10/2017, ora 11:48

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës që mbajti në Asamblenë Kombëtare të PS-së foli me tone shumë të ashpra në lidhje me punësimet partiake.Gjatë fjalës së tij, Rama mori shembullin e një këngëtari i cili punonte tek Agjensia e Burimeve Natyrore.Ai është Klajdi Musabelliu dhe këtë angazhim të tij e ka bërë publik edhe në media gjatë intervistave.“Unë jam i angazhuar në politikë. Ndërkohë jam në sektorin e marrëdhënieve me publikun në “Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore”, deklaronte Klajdi pak kohë më parë në një intervistë. /albeu.com/