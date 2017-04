U akuzua se kërcënoi gazetarin, ja çfarë thotë Adem Lala

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 16:28

Kryebashkiaku i Hasit , Adem Lala i përfshirë në superskandalin me gazetarin Myzyraj ka mohuar kategorikisht çdo akuzë ndaj tij duke quajtuar audion një manipulim. Nëse videoja është e kryetarit të bashkisë, unë që nesër dorëzoj mandatin.Nuk e kam kërcënuar aspak gazetarin, sepse ai është moshatar i fëmijës tim dhe nuk ma lejon detyra ime të shaj me atë gjuhë që përdoret në atë video. Për këtë jap garanci të plotë.Është totalisht jashtë natyrës sime. Se kush e përdor, se kush e ka futur për të bërë atë shantazh, unë nuk e imagjinoj dhe më shumë jam i shqetësuar se vetë zona këtu nuk i pranon këto gjëra. Por dikush e përdor atë djalin, se kush, sinqerisht nuk e di. Jam shokuar dhe më është shkaktuar një traumë e tmerrshme”, u shpreh dje kryebashkiaku Lala Sipas tij, telefonuesi është punonjës i bashkisë dhe Hasi kur e dëgjon atë video, e di se kush është.“E njohin, se ne komunikojmë për ditë. Numri i telefonit është i verifikueshëm. Ai e ka çuar çështjen në Prokurori dhe unë do të shkoj në Prokurori, dhe nëse del se është zëri i kryetarit të Bashkisë, jo vetëm lë mandatin, por nuk dal të shoh njeri me sy. Unë jam takuar me gazetarin e kemi pirë dhe kafe.Ai është moshatar i djalit tim dhe e njoh dhe familjarisht, se kemi dhe lidhje familjare… Jam i befasuar. Edhe për pretendimet për përgjysmimin e ndihmës ekonomike nuk ka asgjë të vërtetë. Mund të ketë ndonjë familje që i është ulur ndihma, ndonjë që ka automjet, por për përgjysmim nuk bëhet fjalë, shkruan Panorama.Edhe në bisedën me të i kam thënë hajde të të jap të gjitha dokumentet dhe mos u përdor nga të tjerët. Mbi mua po bëhet shantazh i paparë. Nuk e di nëse ka, por nuk besoj se ka prapavijë politike. Ndoshta djali akoma beson se e kam telefonuar unë. Koha do ta vërtetojë dhe jo më larg se nesër (sot) do të ballafaqohemi”, u shpreh kreu i Bashkisë së Hasit Pas kërcënimit për shkak të detyrës nga ana e kryebashkiakut të Hasit , Adem Lala , gazetari Isa Myzyraj ka kryer kallëzim dje në Prokurorinë e Tiranës.Ai është paraqitur personalisht në organin e akuzës për të kryer kallëzimin penal ndaj kreut të bashkisë, për veprën penale “Kanosje për shkak të detyrës”. Në kallëzimin e kryer, gazetari Myzyraj bën të ditur se në datën 18 mars 2017, në redaksinë ku ai punon, i ka ardhur një mesazh nga një banor i Hasit Ky i fundit i raportoi se nuk ishin marrë ndihmat ekonomike që më datën 25 dhjetor 2016. Por më pas, kur ndihma është shpërndarë në mars, paratë e dhëna ishin përgjysmuar.“Pas lajmit të publikuar mbi këtë skandal, fillova të investigoj me hollësi për procedurat që janë ndjekur për dhënien e kësaj ndihme ekonomike. Por një natë, rreth orës 23:30, më merr në telefon dikush pa numër, që nga biseda që kisha me të u vërejt se ai është punonjës në Bashkinë e Hasit Pas shumë ofendimesh dhe sharjesh, ai fillon duke më kërcënuar, se nëse merrem me këtë lajm, unë do të përfundoja nëpër kanale dhe se do të më zhdukte, dhe se familja ime do të përfundonte keq. Dy ditë më pas, kryetari i Bashkisë Has, Adem Lala , më takon personalisht në Durrës, ku unë isha rezident, dhe ai fillon duke më kërcënuar me zhdukje e më thotë:‘Ti je gazetar i vogël, por do zhdukesh fare’, nëse unë do të merresha përsëri me këtë lajm.Gjithashtu, gjatë bisedës me të, ai më kërkon që të heq dorë nga investigimi, gjë të cilën unë nuk e pranova. Ai më thotë që ‘ nëse vazhdon, ke për të parë se çfarë ka për të të gjetur’ dhe më shantazhon e kërcënon për shkak të detyrës që unë bëj si gazetar”, thuhet në kallëzimin e kryer në Prokurorinë e Tiranës nga gazetari Isa Myzyraj.Sipas Myzyrajt, kanosja e kryer nga i akuzuari prej tij, është bërë ndaj një personi që kryen një shërbim publik, i cili ka qenë duke kryer detyrën e tij si gazetar.Në bisedën e regjistruar nga gazetari, kryebashkiaku i kërkon atij të tërhiqet nga investigimi, në të kundërt do të kishte pasoja./albeu.com/