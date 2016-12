U përjashtua nga PS, Koço Kokëdhima: Edi Rama turpëroi veten me këtë që bëri

Shtuar më 26/12/2016, ora 21:42

Pas përjashtimit nga të gjitha strukturat e Partisë Socialiste, ish-deputeti Koço Kokëdhima ka bërë me dije se do ta ankimojë vendimin e partisë.Në një intervistë për “Zululand”, Kokëdhima tha se gjatë këtyre tre viteve e gjysmë ai demonstroi se është një model tjetër politikani, që mendon për popullin, që është i ndershëm me votuesit, që rri gjithnjë pranë tyre, që i qëndron besnik vizionit të vet.“Edi Rama nuk është armiku im; nuk ka për të qenë kurrë armiku im”, u shpreh ai. Veçse shtoi: “Mirëpo me këtë që bëri, ai turpëroi veten, nuk më turpëroi mua”. Në fund ai tha se nuk është e vërtetë që në PS nuk e vlerësojnë e nuk e duan; përkundrazi, por puna është që në këtë parti ka dy parti , një parti në bazë e një parti në forumet drejtuese. “Mua më kanë përjashtuar nga partia e forumeve, por unë jam në partinë e bazës”, tha ai.