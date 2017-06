U godit nga "horrat e PS", ky është anëtari i dhunuar i LSI-së (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/06/2017, ora 15:33

Një sherr ka ndodhur në Zharrëz të Fierit ku sipas kreut të LSI disa socialictë të cilët ai i quajti “horrat e PS-së” kanë dhunuar një anëtar të LSI-së.“Policia e drogës nuk ka arrestuar kriminelin”, tha Vasili duke shtuar: Nuk do te falim asnje qe guxon te beje presion. PS Fier ka pergjegjesi per armiqesine e krijuar.Pergjigja jone do te jete shume e ashper. PS te denoje aktin dhe te distancohet nga kriminelet”-tha Vasili në një deklaratë për median.Erisa Xhixho, e cila është edhe kandidate për deputete në qarkun e Fierit , ka publikuar në rrjetet sociale edhe dy fotot të personit të dhunuar Kjo nuk eshte Shqiperia qe duam. Ky eshte Orgest Grembi, maturant i cili ka vendosur te votoje LSI, per nje drejtim te ri per Shqiperine. Por sot ai eshte dhunuar dhe goditur pikerisht nga nje anetar i Partise Socialiste, me precedent penal, pikerisht sepse ka pohuar se eshte nje votues i LSI-se.Kjo eshte nje ngjarje e rende dhe shprehje e panikut qe Rilindja ka, per shkak te rritjes se LSI dhe mbeshtetjes shume te madhe qe LSI sot gezon nga te rinjte shqiptar.I bej thirrje perfaqesuesve te PS-se dhe zonjes Antoneta Dhima qe drejton fushaten aty qe te distancohen dhe te denojne aktin e dhunes. LSI nuk ndalet dhe nuk stepet nga asgje dhe askush. Jemi force e pare. Jemi gati per nje drejtim te ri. /albeu.com/