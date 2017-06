Tregjedi në Delvinë, 20-vjeçari masakron veten me thikë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/06/2017, ora 11:56

Ditën e sotme u raportua se një 20-vjeçar nga Delvina është plagosur rëndë me thikë dhe është në gjendje të rëndë për jetën.Fillimisht u raportua se i riu është plagosur me thikë, ndërkohë mësohet sipas policisë se ai është vetëplagosur në pjesë të ndryshme të trupit.I riu është në gjendje kritike për jetën pasi ka pësuar dëmtim në mëlçi dhe është transportuar me helikopter drejt Tiranes.Rreth orës 08:25, në lagjen “L.Malo” Delvinë, dyshohet se është vetëplagosur me mjet prerës në banesën e tij, shtetasi A.H., 20 vjeç.I dëmtuari është dërguar menjëherë në Spitalin e Sarandës për të marrë ndihmë mjekësore dhe më pas është nisur me Helikopter në drejtim të Tiranës për mjekim më të specializuar.Dyshohet se personi ka vepruar ne kushtet e depresionit.Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer hetimet e mëtejshme në lidhje me rastin. /albeu.com/