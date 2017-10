Tragjedia në Torovicë, nusja e re ishte 7 muajshe shtatzënë (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/10/2017, ora 13:46

Për dy muaj familja Zefi në Lezhë do të plotësohej me një ëngjëll, por fati nuk ishte shkruar kështu.Ditën e djeshme një masiv shkëmbori ra nga mali dhe vrau 3 persona, dy vëllezër dhe nusen e re e cila kishte vetëm një vit martesë.Ngjarja ndodhi në Torovicë, dhe masivi shkëmbor shkërmoqi makinën me të cilin po udhëtonin 3 pjestarë të një familje.Edmond dhe Valentin Zefi, bashkë me Alda Gjergjin, gruaja e njërit prej vëllezërve po udhëtonin me makinë tip fuoristradë, në momentin që një masiv shkëmbi është shkëputur nga mali dhe ka rënë sipër makinës.Shkak i rënies së masivit shkëmbor , duket se janë bërë reshjet e shumta të shiut që kanë rënë mbrëmjen e djeshme.Me datë 07.10.2017, në rrugën Torovicë – Malecaj në Lezhë , një masiv shkëmbor është shkëputur nga mali duke rënë mbi një mjet tip fuoristradë Land Rover me targë AA 322 CV.Deri në këto momente , janë identifikuar 3 viktima të cilët ndodheshin brenda në mjet pasi gjysma e mjetit është e shtypur dhe mbuluar nga masivi shkëmbor Shërbimet policore në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë , zjarrfikëset dhe ambulancën ndodhen në vendngjarje për veprime të mëtejshme. /albeu.com/