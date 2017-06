Tragjedia në familjen shqiptare në Itali, rrëfehet djali i viktimës: I thoja nënës time...

Ngjarje tragjike në Itali, shqiptari masakron me thikë gruan

Shtuar më 14/06/2017, ora 22:12

Në zonën e njohur si Verese ne Itali , një 62 vjeçar shqiptarë i identifikuar si Muhamad Vrapi, ka vrarë me thikë gruan e tij, Diana Vrapi Koni, 52 vjeçe, duke e goditur me një thikë kuzhine.Pas krimit të rëndë menjëherë në vendin e ngjarje kanë mbëritur shërbimet mjekësore dhe policia.Edhe pse gruaja ishte dërguarin në spital, nuk ka mundur që tu mbijetonte plagëve të marra.Mjeku ligjorë më tej bën të ditur se ajo ishte goditur 15 herë me thikë.Ndërsa nga ana tjetër autori i ngjarjes ka pranuar krimin dhe është arrestuar.Si fillim çifti shqiptarë ishte shpërnguar në Itali , por me pas kishin tërhequr dhe fëmijët e tyre nga qyteti i Durrësit.Ata kishin marrë edhe nënshtetësinë italiane, dhe nënshtetas italianë janë edhe fëmijët, dy djem dhe një vajzë, të gjithë të rriturit, që tani jeton secili më vete.Ndërsa nga ana tjetër bëhet e ditur se policia është duke hetuar lidhur me këtë ngjarje të rëndë.Ajo po punon për të kuptuar se çfarë e ka shty 62-vjeçarin të kryej në masakër të tillë pasi ai njihet si një punëtorë i pastër.Nga ana tjetër njëri prej fëmijëve në hetuesi është shprehur se gjithnjë i kë kërkuar nënë në tij që të qëndrojë larg nga ajo shtëpi, pasi gjërat mes tyre nuk shkonin si duhet.“Unë e këshilloja nënën time për të qëndruar larg nga ajo shtëpi”, tha i riu. /albeu.com/