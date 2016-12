Tirana nesër pa drita ja zonat ku do të ketë ndërprerje

Shtuar më 26/12/2016, ora 21:50

Për plot katër orë, 10. 00-14 "> 00-14 .00, do të këtë ndërprerje energjie gjatë ditës së nesërme në disa zona të kryeqytetit.OSHEE njofton se zonat ku do të ketë ndërprerje të energjisë janë: Rruga Kongresi i Lushnjës, rr. Ndre Mjeda, Rr Frosina Plaku, Rr Ylbere Bylykbashi, Rr Frederik Shiroka,Hotel Mondial, Rr Bab Rexha, Fabrika Mjellit (Pjeserisht), Shkolla Industriale, Sport Klub “Partizani”.Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sqaron se ndërprerja vjen për shkak të punimeve që po kryhen në rrjetin energjetik të Tiranës, për fuqizimin e n/stacionit Selitë dhe garantimin e furnizimit me energji për festat e fundvitit.Kështu, nesër, nga ora 10. 00-14 "> 00-14 .00, do të stakohet energjia në n/stacionin Selitë. Bëhet fjalë për vënien në efiçencë të tre fiderave të rinj 20 kv. /albeu.com/