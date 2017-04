Tërmeti tremb shqiptarët, por disa kanë një hall: Aman, çadra të jetë mirë! (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/04/2017, ora 16:46

Ndërkohë që tërmeti me magnitudë 5 të shkallës richter goditi Shqipërinë, mjaft prej banorëve që e ndjen atë sidomos në zonat e veriut dhe veri-lindjes shprehen frikë dhe shqetësim, por edhe kësaj radhe nuk mungun shakatorët.Pati mjaft prej atyre që bënin shaka duke thënë se të bjerë ç'të dojë, vetëm çadra e Lulzim Bashës të mos prekët."Nuk qelloi tek cadra ti kishte mar te dy dhe lulin dhe Ramen dhe kishim shpetu""Mos u friksoni o njerz. Termet eshte. Shqiptaret nuk jane tremb as ne nje kohe dhe aq me shum sot. Te rroje cadra ". /Albeu.com/