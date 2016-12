TEPELENË/ Zjarri në banesë i merr jetën nënës së bashku me djalin 6 muajsh

Shtuar më 27/12/2016, ora 17:40

Flakët e zjarrit në një banesë në Tepelenë i kanë marrë jetën sot një gruaje 35 vjeçe , së bashku me djalin e saj 6 muajsh Pas ngjarjes së rëndë, policia e Tepelenë s bën me dije se zjarri ka rënë në katin e parë të një pallati, ndersa ende nuk janë zbardhur shkaqet."Në lagjen "15 Shtatori", Tepelenë, në katin e parë të pallatit, në banesën e shtetasit G.Sh, ka rënë zjarr.Si pasojë e zjarrit kanë gjetur vdekjen gruaja e tij, shtetasja E.Sh, 35 vjeçe si dhe djali 6 muajsh ", bën me dije policia.Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe shërbimi zjarrfikës.Nga ana e uniformave blu ka nisur puna për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit , ndërsa paraprakisht u tha se shkak ishte bërë rrjedhja e gazit. /albeu.com/