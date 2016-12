Tentuan të vrisnin të riun në Lezhë, arrestohen dy vëllezërit nga Shkodra

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 21:10

Policia e Lezhës ka arrestuar dy vëllezër nga Shkodra të cilët ishin shpallur në kërkim për tentativë vrasje dhe armëmbajtje pa leje Bëhet fjalë për Mirsad Suti (Dekovi), 28 vjeç dhe Avni Dekovi, 32 vjeç.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimet datë 14.07.2016 ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprat penale “Vrasje me paramendim” e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim’ dhe“Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.Këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin, me datë 23 maj të këtij viti, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin F.Gjoka në qytetin e Lezhës, duke e lënë të plagosur.Gjatë hetimeve janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, dy copa predhe të armës së zjarrit pistoletë, një makinë tip “Seat”, me targë “AA 275 NG”, në pronësi të shtetasit Mirsad Suti , një armë zjarri kallashnikov, me nr. 14190042, dy krehra me fishekë model 56 dhe një motor “Honda”, pa targë./Albeu.com/