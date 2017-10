Tentoi të korruptonte policin, arrestohet 33-vjeçari në Fier

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:19

Policia ka goditur një tjetër rast mitdhënie duke vënë në pranga një 33-vjeçar.Ngjarja ka ndodhur në Fier dhe i arrestuari është shtetasi Gazmend Stani, i cili iu ka dhënë rryshfet 4000 lekë punonjësve të policisë me qëllim shmangien e masës administrative pasi kishte makinën me xhama të zinj.Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin: -Gazmend Stani, 33 vjeç, banues në fshatin Mbyet, Fier Më datë 07.10.2017, në lagjen “1Maj” Fier , ky shtetas duke udhëtuar me mjetin tip “Volksëagen”, me targa AA 160 SC, iu ka dhënë rryshfet 4000 lekë punonjësve të policisë me qëllim shmangien e masës administrative pasi kishte makinën me xhama të zinj.Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier , për veprën penale “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga Neni 244 i Kodit Penal. /albeu.com/