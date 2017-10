Tensionet në Kuvend, Ruçi shtyn seancën për t’i qenë afër Ramës?

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:19

Ditën e sotme seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë u shoqëua me tensione të forta mes maxhorancës dhe opozitës, ku kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi iu desh t’a ndërpriste seanën 3 herë.Herën e tretë, Ruçi njoftoi se seanca do të shtyhet për në orën 13:00 pasi sipas tij kjo do shërbejë për t’u qetësuar situata dhe që PD të largohet nga salla e Kuvendit Por burime nga PD bëjnë me dije se kjo është një lojë e “pistë” e Ruçit pasi në orën 12:30 kryeministri ka një deklaratë për median, pjesë e së cilës do jenë edhe deputetët e PS. /albeu.com/