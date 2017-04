Të shtëna me armë te “Zogu i Zi", dëshmitarët: Na tha shoferi, shtrihuni për toke

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/04/2017, ora 18:45

Të paktën 10 të plagosur nga ngjarja e rëndë që po ndodh në zonën pranë stadiumit "Asllan Rusi" në rrugën "Dritan Hoxha", në kryeqytet.Duket se tifozët e "Tironës" po zihen me tifozët e "Vllaznisë" pas ndeshjes për Superkupën e Shqipërisë në basketboll për meshkuj.Përleshja mes tifozëve ka nisur disa minuta përpara fillimit të ndeshjes mes mbështetësve bardheblu dhe ultrasve të Vllaznisë.Dëshmitarë të ngjarjes pohojnë për Albeu.com se ka patur të shtëna me armë.“Më mori im shoq i shqetësuar se gruaja e kolegut të tij ishte tromaksur ne urban . Kishte te shtena me armë dhe shoferi kish ndaluar se nuk kalonte dot dhe ju kishte thene pasagjereve te shtriheshin për tokë në urban . Aty kaloj cdo dite unë por para 30 min ky muhabet sa kisha kaluar”, shprehet dëshmitari për Albeu.com./Albeu.com/