Takimi në Shkodër, Bushati: PD po ju keq qeveris

Shtuar më 08/04/2017, ora 11:38

Ministri i Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati ka marrë pjesë në takimin e kryeministrit Rama në Shkodër ku deklaroi se shqiptarët presin t’i drejtohen kutive të votimit në 18 qershor Gjatë fjalës së tij ai nuk kurseu as kritikat ndaj PD-së, e cila sipas tij ka keqqeverisur Shkodrës e cila drejtohet nga kryebashkiakja Voltana Ademi.“Nuk kanë munguar pyetjet nëse zgjedhjet do bëhen në 18 qershor apo jo. Shqiptarët presin që në 18 qershorit t’i drejtohen kutive të votimit.Në nuk kemi përballë blunë përkundër vjollcës. Zgjedhjet e 18 qershorit janë vendimtare. Një Shqipëri më e drejtë do të thotë se do të vazhdojë procesi i reformës në arsim, ku nxënësi do të pranohet mbi bazën e meritës.PD e keqqeveris Shkodrën për gjithë këto vite. Falënderoj Ramën për kujdesin e veçantë që mendon për Shkodrën . Ne na nderoj të gjithëve në Beograd.Në 3 vjet e gjysmë kemi dëgjuar PD, Bashën dhe Berishës për zgjedhje të parakohshme. Sot që po vjen dita, PD është futur në çadër për të mos lejuar procesin e pastrimit të pallatit të drejtësisë dhe për të mos lejuar PS që është forca e madhe e progresive në Shqipëri.A mund ta pranojmë në këtë? Që mund tër mbajnë peng Shqipërinë, që sot forca e parë demokratike është mbyllur në një çadër dhe nuk pranon zgjedhjet . Për ne vizioni ynë për Shkodrën është një prej portave më të rëndësishme në Adriatik”,-tha Bushati ./albeu.com/