Takimi me Idrizin, Meta zbardh planet LSI-PDIU

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/06/2017, ora 11:45

Ilir Meta në një deklaratë për shtyp para mediave pas takimit kokë më kokë më kreun e PDIU Shpëtim Idrizi dhe kreut të LSI-së Petrit Vasili, foli me tone të ashpra ndaj PD dhe PS por me tone bashkëpunimi mes LSI dhe PDIU-së.Gjatë konferencës Meta deklaroi se LSI dhe PDIU janë në një bashkëpunim të ngushtë për të garantuar votën e lirë.“LSI dhe PDIU jane në bashkëpunim të ngushtë për të garantuar votën e cdo shqiptari, por të gjithë atyre që do votojnë për partitë e tjera, nuk është aleancën e dy individëve kundër LSI apo PDIU po kundër shqiptarëve, zgjedhjeve normale”- tha Meta . /albeu.com/